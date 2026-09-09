Des deux côtés du front : un soldat dans le conflit indo-pakistanais 1965. Au coeur des montagnes du Cachemire, à la frontière entre l'Inde et le Pakistan les braises d'un vieux conflit précipitent une nouvelle fois la région dans la guerre. C'est dans cette partie du monde minée par les tensions depuis 1947 que le destin du jeune pakistanais, Ibrahim Malik bascule. Arraché à son quotidien, Ibrahim, la vingtaine, est envoyé sur le front à bord d'un monstre d'acier le M48 Patton, un blindé américain. Jeune, inexpérimenté il doit survivre dans un paysage ravagé par les obus... Lorsqu'il tombe entre les mains de l'ennemi, c'est le début d'un nouveau calvaire pour le jeune soldat. Tout au long d'un interrogatoire brutal, Ibrahim livre le récit glaçant d'une guerre meurtrière : son recrutement forcé, l'entraînement expéditif, la peur qui lui noue la gorge, les combats nocturnes, les mines, les ordres absurdes, l'héroïsme... et l'horreur. Mais rien de tout ceci n'explique comment il s'est retrouvé aux commandes d'un char ennemi - le redoutable Centurion indien - aux côtés de ceux qu'il devait combattre ! Dans cette spirale de violence qui fait des milliers de victimes et où chaque décision peut coûter la vie, Ibrahim est-il le traître qu'on veut nous faire croire, un survivant ou un civil enrôlé, pris au piège d'une guerre qui broie les hommes ?