pop 2000 - Collector's book

Les éditions le boulon inaugurent une nouvelle collection Collector's Book (relié / 160 pages / 13x18 / quadri) sur les grands mouvements et genre musicaux qui ont traversé les époques. Pour la 2e fournée d'août 2026, les thèmes choisis sont la new wave et la pop des années 2000. Chaque livre présente des artistes incontournables, mais aussi quelques surprises plus "confidentielles" : 8 portraits de groupes et 8 chansons passées aux cribles. Plongez vous dans les histoires des groupes de la génération pop 2000, avec Britney Spears, Kylie Minogue, Robbie Williams, Beyoncé, Jenifer, les L5, Shakira, Lady Gaga, etc. Petits livres parfaits pour le fan (quel plaisir de retrouver ses groupes et chansons favoris) et pour le profane qui découvrira avec ravissement un monde qu'il ne connaît mal.