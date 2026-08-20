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Diasporas africaines et développement inclusif durable

Emmanuel Kamdem

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Depuis trois décennies, la transformation de l'Afrique se déroule dans un contexte de crises diverses et complexes. Dans ce cadre, les diasporas africaines - constituées des personnes originaires d'Afrique et de leurs progénitures nées hors d'Afrique - représentent un potentiel économique et entrepreneurial important pour le développement du continent. A partir de la question "Comment les diasporas africaines peuvent-elles relever les défis et saisir les opportunités pour réussir le développement inclusif durable de l'Afrique ? " , cet ouvrage explore les difficultés, les opportunités et les contributions des diasporas africaines dans une Afrique en transformation. Il rassemble 16 chapitres regroupés en 4 parties thématiques. La diversité des contributions et des profils des contributrices et contributeurs constitue l'une des forces de cet ouvrage, qui propose des références actualisées et contextualisées pour enrichir les pratiques professionnelles et les recherches sur la diaspora et la durabilité en Afrique.

Par Emmanuel Kamdem
Chez EMS éditions

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Auteur

Emmanuel Kamdem

Editeur

EMS éditions

Genre

Commerce international

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Diasporas africaines et développement inclusif durable

Emmanuel Kamdem

Paru le 20/08/2026

EMS éditions

34,00 €

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Scannez le code barre 9782386303814
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