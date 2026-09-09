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#Roman francophone

Ce que murmurent les éclairs

Pauline Gallois

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France, 1853. Entre magiciens et ordinaires, la tension règne. Mirabelle, magicienne sans soutiens ni fortune, monte à Paris afin d'intégrer la prestigieuse garde de l'Empereur. Mais ses espoirs s'envolent quand le haut-mage impérial est assassiné sous ses yeux. Accusée du meurtre au côté d'Antoine, un ingénieur ordinaire passablement agaçant, elle n'a d'autre choix que de collaborer avec lui pour démasquer le vrai coupable. De Paris à Londres, de secrets en mensonges, s'engage une course contre la montre qui s'annonce... électrique !

Par Pauline Gallois
Chez Editions Didier

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Auteur

Pauline Gallois

Editeur

Editions Didier

Genre

Littérature française

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Ce que murmurent les éclairs

Pauline Gallois

Paru le 10/09/2026

480 pages

Editions Didier

19,95 €

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