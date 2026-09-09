Ce que murmurent les éclairs

France, 1853. Entre magiciens et ordinaires, la tension règne. Mirabelle, magicienne sans soutiens ni fortune, monte à Paris afin d'intégrer la prestigieuse garde de l'Empereur. Mais ses espoirs s'envolent quand le haut-mage impérial est assassiné sous ses yeux. Accusée du meurtre au côté d'Antoine, un ingénieur ordinaire passablement agaçant, elle n'a d'autre choix que de collaborer avec lui pour démasquer le vrai coupable. De Paris à Londres, de secrets en mensonges, s'engage une course contre la montre qui s'annonce... électrique !