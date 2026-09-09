Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

La mère au foyer

Nicole Trope

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sa poitrine se serre, son coeur s'emballe : la cuisine est un véritable capharnaüm, des jouets sont éparpillés partout. Mais son fils n'est nulle part. Son petit garçon a disparu. La police arrive et elle ne peut soutenir le regard de son mari. Ses yeux sont rivés sur ses mains tremblantes quand son téléphone annonce un message vocal. "Mettez le haut-parleur" , ordonne l'inspecteur. La voix d'une femme résonne alors dans la pièce : "Je suppose que vous êtes Andrea Gately. J'ai trouvé votre nom sur le site Internet Enfants disparus du monde. Je vous appelle pour vous dire que j'ai fait un signalement à votre sujet. Pourquoi utilisez-vous une photo de mon fils sur ce site ? Où l'avez-vous obtenue ? " Les lecteurs de Goodreads en parlent : Absolument captivant d'un bout à l'autre. Fantastique, déroutant. A lire absolument. A couper le souffle. Traduit de l'anglais (Australie) par Raphaëlle Pache.

Par Nicole Trope
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Nicole Trope

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La mère au foyer par Nicole Trope

Commenter ce livre

 

La mère au foyer

Nicole Trope trad. Raphaëlle Pache

Paru le 10/09/2026

336 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253913832
9782253913832
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.