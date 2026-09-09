La mère au foyer

Sa poitrine se serre, son coeur s'emballe : la cuisine est un véritable capharnaüm, des jouets sont éparpillés partout. Mais son fils n'est nulle part. Son petit garçon a disparu. La police arrive et elle ne peut soutenir le regard de son mari. Ses yeux sont rivés sur ses mains tremblantes quand son téléphone annonce un message vocal. "Mettez le haut-parleur" , ordonne l'inspecteur. La voix d'une femme résonne alors dans la pièce : "Je suppose que vous êtes Andrea Gately. J'ai trouvé votre nom sur le site Internet Enfants disparus du monde. Je vous appelle pour vous dire que j'ai fait un signalement à votre sujet. Pourquoi utilisez-vous une photo de mon fils sur ce site ? Où l'avez-vous obtenue ? " Les lecteurs de Goodreads en parlent : Absolument captivant d'un bout à l'autre. Fantastique, déroutant. A lire absolument. A couper le souffle. Traduit de l'anglais (Australie) par Raphaëlle Pache.