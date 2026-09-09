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#Roman francophone

En surface

Luca Brunoni

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Leila est partie. Elle a fui un quotidien devenu irrespirable, un mari violent et, surtout, les mensonges de son fils qu'elle soupçonne d'être impliqué dans un accident de la route mortel. Réfugiée dans un chalet au bord d'un lac, elle se trouve une nouvelle famille auprès d'autres blessés de la vie, échoués là : une étudiante déracinée, un snowboarder à la gloire passée, un homme à tout faire bourru aux antécédents troubles... Mais dans le calme trompeur des montagnes, seulement troublé par les messages menaçants de son mari, Leila voit ses souvenirs ressurgir. Car c'est là, près de ce lac, que tout a commencé, il y a vingt-huit ans. En dénouant les secrets de son adolescence, Leïla va-t-elle réussir à renaître et à faire la paix avec elle-même, afin de résoudre le cruel dilemme que lui pose son fils ? Une belle galerie de personnages et une éloquence du tragique que Luca Brunoni développe sans emphase, d'une langue ample et délicate. Isabelle de Montvert-Chaussy, Sud Ouest.

Par Luca Brunoni
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Luca Brunoni

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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En surface

Luca Brunoni

Paru le 10/09/2026

224 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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