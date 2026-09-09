Le cours de Monsieur Paty

J'ai décidé de publier le cours de mon frère pour lui rendre sa dignité d'homme et de professeur. Parce que ce cours est la raison pour laquelle Samuel est mort, et que vous ignorez tout de son contenu. Vous ne savez pas que c'est dans le cadre de cet enseignement, inscrit au programme de quatrième, que mon frère a montré des caricatures. Je le publie aussi parce que j'ai entendu trop de "oui, mais" . Or en France, on ne met pas de "oui, mais" après qu'un professeur s'est fait décapiter. On met un point. M. P. Après la mort de son frère, il a fallu quatre ans d'enquête à Mickaëlle Paty pour faire la lumière sur cette affaire qui a bouleversé la France. Son combat pour rétablir la vérité révèle les failles de l'administration, les manquements politiques. Et, par-dessus tout, l'abandon d'un homme à la barbarie et, avec lui, d'une partie de nos valeurs. Un récit implacable. Le Monde des livres. Le livre restitue avec une précision clinique ces onze jours qui ont séparé le cours sur la liberté d'expression et la mort du professeur. Pour maintenir vive sa mémoire. Marianne. Cette enquête, ressemblant à un terrible compte à rebours, raconte aussi la douleur d'une soeur. Le Figaro. Prix des Hussards noirs de la république 2025.