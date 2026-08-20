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Bonne & douce nuit Les amis de la forêt

Collectif, Nina Stajner

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Bienvenue dans le petit monde de la forêt, pour une soirée calme et poétique. Les animaux sont en pyjama, ils lisent et font des temps calmes avant d'aller se coucher... Au fil des pages, les jeunes artistes vont découvrir 21 coloriages peuplés de petits personnages attachants dans un univers forestier doux et rassurant. Les illustrations encouragent l'imagination et la créativité pour un moment de calme et de relaxation. Les pages perforées sont détachables pour afficher ou offrir ses créations, et des pages test permettent d'essayer ses couleurs avant de commencer.

Par Collectif, Nina Stajner
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Collectif, Nina Stajner

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Bonne & douce nuit Les amis de la forêt

Collectif, Nina Stajner

Paru le 20/08/2026

48 pages

1, 2, 3 Soleil !

7,95 €

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Scannez le code barre 9782384537419
9782384537419
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