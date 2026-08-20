Moi, Charlemagne, empereur

En 768 Charlemagne succède à son père, le roi Pépin le Bref, 1er roi de la dynastie carolingienne. Jusqu'à son couronnement en 800, Charlemagne n'aura de cesse d'affirmer son pouvoir et d'agrandir son royaume. Des luttes acharnées, aussi fréquentes que cruelles, lui permettront de conquérir le royaume des Lombards en Italie, de soumettre les Saxons au nord de la Germanie, après trente ans de guerres, ainsi que les Bavarois. Une fois couronné empereur, il poursuit ses conquêtes à l'est contre les Avars et au nord de l'Espagne contre les Sarrasins. Cependant, cet infatigable et violent guerrier possède des qualités d'organisateur et de législateur exceptionnelles. Très croyant il est convaincu que seule la conversion au christianisme, fut-ce par la contrainte, la terreur et la destruction, peut sauver les Hommes. Pour cela, il s'appuiera sur l'Eglise et le Pape, et s'entourera de clercs brillants comme Alcuin. Son action est d'une telle importance que son règne sera une vraie renaissance pour le royaume des Francs, la renaissance carolingienne. Mais en 46 ans de règne il connaîtra des échecs et des complots dans sa propre famille. Dans ce roman historique, Charlemagne nous livre ses mémoires. Il nous raconte ses victoires et ses défaites, ses amours et la passion qu'il avait pour ses enfants, et sa volonté de créer par la force un saint empire romain d'occident.