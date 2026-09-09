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#Essais

Psychologie des foules

Bon gustave Le

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Pourquoi une manifestation, pourtant encadrée, bascule-t-elle dans la violence ? Comment expliquer qu'un individu change de comportement dans une foule ? Qu'advient-il de notre libre arbitre lorsque nous nous rassemblons en nombre ? Qu'est-ce qu'un leader charismatique, et comment s'y prend-il pour convertir une foule à ses idées ? Comment sommes-nous passés de la dictature du souverain à celle de l'opinion publique ? Avec ce livre de 1895 promis à un succès mondial, Gustave Le Bon (1841-1931) dissèque l'âme des foules, cette logique grégaire qui fait sauter les digues individuelles et emporte tout sur son passage dès lors qu'une masse se constitue. Un classique à l'origine de la psychologie sociale.

Par Bon gustave Le
Chez Payot

|

Auteur

Bon gustave Le

Editeur

Payot

Genre

Histoire de la psychologie

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Psychologie des foules

Bon gustave Le

Paru le 30/09/2026

192 pages

Payot

8,00 €

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