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#Essais

Les cinq sexes

Anne Fausto-Sterling

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Pourquoi n'y aurait-il que deux sexes, un mâle et un femelle ? Ne peut-on pas être à la fois un homme et une femme ? Voici, enfin traduit, l'essai provocateur qui offrit à la biologiste américaine Anne Fausto-Sterling une notoriété mondiale dans le champ des études sur le genre. S'appuyant sur le cas des personnes intersexes, reposant de manière radicale les questions du savoir et des violences faites au nom de la norme sociale, elle montre avec force et ironie comment il est possible de libérer les corps de l'emprise du genre.

Par Anne Fausto-Sterling
Chez Payot

|

Auteur

Anne Fausto-Sterling

Editeur

Payot

Genre

Ouvrages généraux

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Les cinq sexes

Anne Fausto-Sterling trad. Anne-Emmanuelle Boterf

Paru le 09/09/2026

96 pages

Payot

7,00 €

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Scannez le code barre 9782228942775
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