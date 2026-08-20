La rivière gronde

Une brillante élève de terminale prend le chemin de la révolte contre un projet de centre commercial. Sonia est une brillante élève de terminale, hésitant sur son orientation. Un jour la rivière déborde, submergeant la cantine de son lycée - conséquence directe de la construction d'un géant de béton, un centre commercial qui étouffe la terre. C'est le déclic. En rencontrant Elfie, militante déterminée, puis en retrouvant son frère, disparu dans les rangs d'une communauté écologiste, Sonia bascule. Leur campement de fortune, leurs repas partagés, leurs nuits à veiller sur le chantier illégal : voici son nouveau monde. Un monde où l'on se bat, où l'on pense, où l'on ose - même face aux politiques sourds et aux forces de l'ordre. Mais quand la ministre annonce sa venue, le temps des questions pressantes commence : comment faire entendre la voix de la terre quand l'économie hurle plus fort ? Et si, pour la première fois, Sonia trouvait dans ce combat la réponse à sa propre existence ? Un roman vibrant sur l'éveil d'une conscience, entre colère et espoir, où l'engagement devient une lumière - et le choix de son avenir, une urgence. " Parfois, il faut que le monde tremble pour qu'on ose, enfin, s'y tenir debout. "