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#Roman francophone

Mémoires

Harriet Tubman

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Héroïne de la condition noire, Harriet Tubman est née esclave en 1820. Audacieuse, impitoyable, très méthodique et astucieuse, elle organisa des fuites massives d'esclaves au sein du réseau clandestin de l'Underground Railroad. Le récit de ses exploits est publié ici pour la première fois en français. Celle qu'on surnomma "la Moïse noire" y revient notamment sur sa propre évasion à l'âge de vingt-neuf ans et sur son rôle d'espionne durant la guerre de Sécession, révélant une femme d'un courage et d'une détermination exceptionnels dans sa lutte contre le racisme et pour la liberté des plus faibles et démunis. Depuis 1990, les Etats- Unis lui rendent un hommage officiel et national chaque année, le 10 mars, lors du Harriet Tubman Day.

Par Harriet Tubman
Chez Payot

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Auteur

Harriet Tubman

Editeur

Payot

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Mémoires

Harriet Tubman trad. Françoise Bouillot

Paru le 09/09/2026

217 pages

Payot

8,50 €

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