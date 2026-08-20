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Ride Free

Willie G Davidson

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Autobiographie du petit-fils du fondateur de la marque et lui-même sauveur de la maqrue dans les années 80 Inédit en France Figure emblématique de la culture motocycliste américaine, Willie G. Davidson est l'un des designers les plus influents de l'histoire de Harley-Davidson et l'héritier d'une lignée qui a façonné la marque depuis ses origines. Né " avec de l'essence dans les veines et un crayon dans chaque main ", il a su allier passion artistique et génie mécanique pour faire des motos Harley-Davidson des icônes mondiales. Dans Ride Free, Davidson retrace son parcours exceptionnel, depuis l'abri en bois où naquit la marque au début du XX ? siècle jusqu'à son essor global. Petit-fils d'un fondateur et fils d'un président historique, il a signé certains des designs les plus célèbres de la marque, définissant l'esthétique du " factory custom " et contribuant à sauver l'entreprise de la faillite avant de l'accompagner dans une renaissance spectaculaire. Plus qu'un héritier, Willie G. fut pendant plus de cinquante ans le coeur et l'âme de Harley-Davidson, entretenant un lien direct avec les motards du monde entier. Aux côtés de son épouse Nancy, surnommée " First Lady of Motorcycling ", et de leurs enfants Bill et Karen, aujourd'hui eux-mêmes figures majeures de la Motor Company, il a sillonné des milliers de kilomètres pour célébrer une communauté unique. A travers ses souvenirs personnels, ses récits de voyages, ses rencontres et les coulisses de la création de motos légendaires, Davidson dévoile une trajectoire faite de passion, d'aventure, de transmission et d'attachement indéfectible à la culture motocycliste. Designer visionnaire et figure incontournable de l'industrie motocycliste, Willie G. Davidson a marqué plus de cinq décennies de création au sein de Harley-Davidson. Héritier de l'une des familles fondatrices, il a façonné l'identité visuelle et culturelle de la marque tout en restant proche de la communauté des motards à travers le monde. Son regard créatif, son sens du détail et sa philosophie tournée vers la liberté ont fait de lui une icône respectée dans l'univers de la moto. Avec Ride Free, il partage pour la première fois un panorama intime de sa vie, de son oeuvre et de l'héritage qu'il transmet.

Par Willie G Davidson
Chez Editions Casa

|

Auteur

Willie G Davidson

Editeur

Editions Casa

Genre

Moto

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Ride Free

Willie G Davidson trad. Angélique Merklen

Paru le 20/08/2026

272 pages

Editions Casa

24,95 €

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