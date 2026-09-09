Exils et Festins

Au cours du XIXe siècle et jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, l'Atlantique Nord devient le théâtre d'une compétition maritime d'une intensité inédite. Entre 1818 et 1914, les grandes compagnies françaises, britanniques et allemandes rivalisent non seulement par la vitesse et le confort de leurs paquebots, mais aussi - et surtout - par la qualité de l'alimentation proposée aux millions de voyageurs qui traversent l'océan. Cet ouvrage explore l'univers fascinant de la restauration embarquée, depuis les rations des migrants d'entrepont jusqu'aux festins sophistiqués des passagers de première classe. En s'intéressant à l'ensemble de la "filière du manger" - approvisionnements, techniques de conservation, organisation des cuisines, menus, rites de table et distinctions sociales - il révèle comment la nourriture devient un véritable fait social total, au croisement des enjeux sanitaires, économiques, politiques et culturels. Nourri de sources inédites, de récits de voyageurs et de nombreuses archives (plusieurs centaines d'illustrations), le livre éclaire les conditions de vie à bord, les inégalités entre passagers et les profondes transformations techniques qui bouleversent la manière de manger en mer. Il met en lumière l'émergence d'une haute gastronomie transatlantique, les rivalités culinaires entre compagnies et le rôle déterminant des paquebots dans la diffusion internationale de la cuisine française. A la croisée de l'histoire maritime, de l'histoire de l'alimentation et des sciences sociales, cet ouvrage passionnant propose une lecture renouvelée des traversées transatlantiques et des sociétés qu'elles ont fait naître.