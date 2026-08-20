Avec 5, 2 milliards de passagers prévus en 2026, l'aviation commerciale constitue aujourd'hui un moyen de transport largement répandu dans le monde. Cet ouvrage propose un panorama du fonctionnement, des évolutions et des enjeux auxquels est confronté ce secteur, en privilégiant une triple approche : économique, systémique et prospective. L'approche économique permet de mieux comprendre comment fonctionne une compagnie aérienne, en identifiant ses sources de coûts et de revenus, selon le type de compagnie et la distance de ses vols. L'analyse systémique invite à prendre en compte le contexte et l'écosystème dans lesquels s'insère l'activité des compagnies aériennes : constructeurs d'avions, aéroports, régulateurs. La dimension prospective recense les principaux défis que le transport aérien devra relever demain, au premier rang desquels figurent la transition climatique et la quête de souveraineté économique. L'intégralité des droits d'auteur de cet ouvrage est reversée à l'association Aviation Sans Frontières.