L'imagier en feutrine de mes... 2 ans

Le premier imagier de bébé, avec de la feutrine colorée à toucher sur toutes les pages ! A la maison, au parc, les animaux, les véhicules, les émotions... Pour chaque page, une couleur différente pour découvrir, toucher et apprendre les premiers mots du quotidien des enfants de 2 ans. Un livre tout-carton plein de douceur, avec des éléments en feutrine colorée à toucher sur chaque page pour éveiller bébé et développer son sens du toucher ! Dans la même collection : Le livre sonore et lumineux de mes 2 ans Le cherche et trouve sonore de mes 2 ans L'imagier de mes 2 ans Le cherche et trouve de mes 2 ans L'imagier sonore de mes 2 ans Les jolies berceuses de mes 2 ans Le grand livre de mes 2 ans Le cherche et touche de mes 2 ans