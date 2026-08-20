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#Roman francophone

Eugénie sous les bombes

Anne Percin

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Eugénie sous les bombes raconte les destins de deux gamins de la campagne vosgienne, à l'orée du 20è siècle. Ils vont se rencontrer tardivement. Tous deux sont pris entre leurs désirs d'ascension sociale et leur attachement à la terre, entre leur foi en l'innovation et leur spiritualité déroutante. Quand la guerre éclate, la santé d'Eugénie s'altère gravement. Le couple s'embarque alors dans une folle entreprise pour sauver Eugénie. En mars 1918, sous les bombardements des Gotha, Charles se lance à Paris comme Orphée aux Enfers... Un siècle plus tard, Anne Percin hérite d'un cahier tenu par son arrière-grand-père. Elle n'a jamais entendu parler de lui. Fascinée par ce qu'elle découvre, elle ouvre l'enquête.

Par Anne Percin
Chez Buchet-Chastel

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Auteur

Anne Percin

Editeur

Buchet-Chastel

Genre

XXe siècle

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Eugénie sous les bombes

Anne Percin

Paru le 20/08/2026

298 pages

Buchet-Chastel

22,50 €

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