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365 recettes au air fryer

Collectif, Larousse

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365 recettes, zéro prise de tête : retrouvez chaque jour le meilleur de l'air fryer à prix doux ! Panés croustillants, légumes rôtis en un clin d'oeil, petits plats mijotés express, desserts dorés à souhait... L'air fryer a révolutionné notre manière de cuisiner au quotidien. Ce livre rassemble 365 idées pour manger bon, vite et malin ! Du grignotage gourmand aux plats réconfortants, en passant par les pauses sucrées, découvrez une cuisine légère, inventive et accessible à tou(te)s. Petit format, petit prix, maxi idées : ce livre ce livre deviendra votre meilleur allié pour des repas réussis toute l'année.

Par Collectif, Larousse
Chez Larousse

|

Auteur

Collectif, Larousse

Editeur

Larousse

Genre

Cuisine au robot

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365 recettes au air fryer

Collectif, Larousse

Paru le 16/09/2026

416 pages

Larousse

9,99 €

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Scannez le code barre 9782036102538
9782036102538
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