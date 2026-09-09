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Les étoiles du basket

Rodolphe Gaudin

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Nikola Jokic, Kevin Durant, Victor Wembanayama, Shai Gilgeous-Alexander, Jayson Tatum, Nicolas Batum, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Rudy Gobert, Lebron James, Stephen Curry, Antholy Edwards, Evan Fournier, Devin Booker... déjà célèbres ou en devenir, ils ont tous marqué les récentes compétitions de basket, en Europe ou aux Etats-Unis. Mais quel chemin ont-ils parcouru ? Quelles sont leurs qualités techniques ? Lequel a remporté le plus de trophées ? Cet album richement illustré vous propose une galerie exceptionnelle où défilent 75 joueurs, plus talentueux les uns que les autres. Un livre collector plein d'anecdotes inédites pour vous démarquer et contempler les rois du panier !

Par Rodolphe Gaudin
Chez Larousse

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Auteur

Rodolphe Gaudin

Editeur

Larousse

Genre

Basket, Handball, Volley

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Les étoiles du basket

Rodolphe Gaudin

Paru le 10/09/2026

168 pages

Larousse

19,99 €

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Scannez le code barre 9782036094659
9782036094659
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