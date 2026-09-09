Les étoiles du basket

Nikola Jokic, Kevin Durant, Victor Wembanayama, Shai Gilgeous-Alexander, Jayson Tatum, Nicolas Batum, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Rudy Gobert, Lebron James, Stephen Curry, Antholy Edwards, Evan Fournier, Devin Booker... déjà célèbres ou en devenir, ils ont tous marqué les récentes compétitions de basket, en Europe ou aux Etats-Unis. Mais quel chemin ont-ils parcouru ? Quelles sont leurs qualités techniques ? Lequel a remporté le plus de trophées ? Cet album richement illustré vous propose une galerie exceptionnelle où défilent 75 joueurs, plus talentueux les uns que les autres. Un livre collector plein d'anecdotes inédites pour vous démarquer et contempler les rois du panier !