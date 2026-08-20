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#Roman francophone

Nourrices

Séverine Cressan

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A travers les aventures de quelques femmes, on découvre l'incroyable vie des nourrices, ces mères invisibles sur lesquelles a reposé toute une industrie pendant plusieurs siècles, aussi sensuel que bouleversant Dans ce village, c'est du corps des femmes qu'on tire l'argent qui fait vivre les familles. Car ici, on vend une denrée précieuse : le lait maternel. Sylvaine, son propre enfant à peine sevré, accueille chez elle comme tant d'autres une "petite de la ville". Mais une nuit, en pleine forêt, elle découvre un bébé abandonné dans une clairière et à ses côtés un carnet qui raconte son histoire. Elle ne pourrait veiller sur ces trois nourrissons et quand celle dont elle a la garde meurt dans son sommeil, elle n'hésite pas à échanger les bébés. L'enfant mystérieuse prend la place de Gladie, cette petite fille qui lui avait été confiée... Avec ce premier roman sensuel et bouleversant, Séverine Cressan révèle les rouages troublants d'une industrie méconnue. Dans ces pages inoubliables, elle nous entraine dans un univers où la nature et l'enchantement ne sont jamais loin et réinvente l'histoire de ces mères invisibles. Sélection Prix Fnac 2025, Sélection Prix Premières Plumes 2025, Sélection Talents Cultura 2025

Par Séverine Cressan
Chez Pocket

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Auteur

Séverine Cressan

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

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Nourrices

Séverine Cressan

Paru le 20/08/2026

240 pages

Pocket

8,50 €

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