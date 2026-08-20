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Monstres mignons

Lanasonge

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45 illustrations originales à colorier avec pages détachables sur le thème des adorables petits monstres Préparez-vous à avoir peur avec d'adorables petits monstres ! Ce cahier de coloriages met en scène des monstres très mignons de tous genres : vampires, fantômes ou encore momies, dans des ambiances cocooning. Apaisant et créatif, il invite à explorer des palettes douces pour s'évader dans un univers tendre et réconfortant. Promenade avec un fantôme, rencontres entre monstres dans un café, merveilleux décors... 45 coloriages cosy & cute pour fondre de douceur ! - Collection 100% illustrée par des artistes français. Ici Lana Songe . - Papier épais adapté au coloriage (crayons et feutres) ; - Pages détachables.

Par Lanasonge
Chez Solar

|

Auteur

Lanasonge

Editeur

Solar

Genre

Coloriages adultes

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Monstres mignons

Lanasonge

Paru le 20/08/2026

96 pages

Solar

9,95 €

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Scannez le code barre 9782263195860
9782263195860
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