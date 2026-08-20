Demi-Lune au soleil

Ils s'appellent Tac-Tac, Demi-Lune, Lassdeg, Géchar, Samson, Neuf Trois Quarts. Ils ont grandi ensemble dans le même lotissement, en lisière d'une paisible petite ville, quelque part en France. Ils n'en sont jamais partis. Dans le bar-tabac où ils se retrouvent régulièrement pour taper un brin de causette, on les croirait tout juste sortis de l'adolescence. Ils ont pourtant la trentaine bien entamée. Chacun vit sa vie en s'en rêvant une autre : Tac-Tac, faute d'avoir percé dans le football, entraîne son fils à devenir un as du ballon rond. Dans son studio d'enregistrement, Géchar forme une nouvelle génération de rappeurs en essayant de relancer sa propre carrière. Lassdeg vise le trophée du meilleur influenceur en s'élançant sur les routes de France à vélo, diffusant en temps réel ses péripéties sur les réseaux sociaux. Samson n'a jamais perdu une bagarre et se propose de viser la ceinture. Neuf Trois Quarts vit cloîtré, les murs de son appartement punaisés de pages du roman qu'il compte bien faire publier un jour. Et Demi-Lune ? Tantôt chez l'un tantôt chez l'autre, il navigue à vue, recueille les confidences de ses potes, entre un intérim à l'usine du coin et la vente de substances prohibées. Lui aussi rêve de devenir quelqu'un, mais c'est dans les yeux d'une inconnue, croisée par hasard au bord d'un canal, un matin de printemps, que va se jouer sa propre quête. Dix ans après Fief , à travers une bande de copains qui ont des projets plein la tête sans avoir rien accompli de décisif, David Lopez raconte un monde social miné par l'injonction à la réussite et le marketing généralisé, qui nous pousse à nous voir toujours plus grands que nous ne le sommes.