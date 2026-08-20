Une présentation complète et synthétique du droit international privé Le droit international privé est la discipline juridique qui a pour objet l'ensemble des relations transnationales entre personnes privées. La matière a subi, ces dernières années, de très profonds changements, essentiellement dus à son européanisation croissante. Ces changements ont non seulement bouleversé le contenu des règles applicables mais, ce faisant, ils ont également renouvelé considérablement les méthodes traditionnelles. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de Licence 3 et de Master, aux candidats au concours de l'ENM et à l'examen du CRFPA et aux praticiens (avocats, notaires, magistrats et juristes) souhaitant une présentation renouvelée, complète, synthétique, à jour et cohérente des solutions du droit positif et des principes qui l'animent.