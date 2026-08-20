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#Roman francophone

Ourika suivi de Edouard

Claire Duras, Perrine Hugot, Claire de Duras

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Le roman de Claire de Duras, précurseure du romantisme, enrichi de tous les outils pour préparer le Bac de Français. Le roman : A quinze ans, Ourika se considère en tout point comme une jeune fille de la noblesse française, jusqu'au jour où elle surprend une conversation qui lui révèle la vérité de sa condition : Ourika est noire, et aucun aristocrate ne voudra l'épouser. La duchesse de Nevers et son ami Edouard répriment des élans de passion, à jamais condamnés par la différence de leurs rangs : elle est noble, il ne l'est pas... Claire de Duras, l'une des premières figures du romantisme, explore dans ces deux courts romans le thème de l'amour impossible dans la société d'Ancien Régime, en donnant la voix aux victimes des préjugés raciaux et sociaux. Les objets d'étude : La littérature d'idées du XIXe au XXIe siècle (2de) Le roman et le récit du Moyen Age au XXIe siècle (1re) L'accompagnement pédagogique : > Une présentation complète pour découvrir l'autrice et comprendre le contexte historique, artistique et littéraire de l'oeuvre > Les deux nouvelles intégrales et des extraits audio > Des axes d'étude avec des questions, des encadrés sur les grandes notions littéraires et une préparation progressive aux épreuves écrite et orale > Des explications linéaires sur des passages clés > Un groupement de textes problématisé : l'identité à l'épreuve du regard des autres > Une synthèse et des citations clés pour récapituler les enjeux des nouvelles > Méthode : des fiches et des exemples pour se préparer à l'examen > En audio : une épreuve orale complète du Bac pour se mettre en situation > Tout le vocabulaire de l'analyse de texte : roman et récit, tonalités, figures de style > En + : un cahier iconographique de 8 pages en couleur pour les prolongements culturels et artistiques

Par Claire Duras, Perrine Hugot, Claire de Duras
Chez Magnard

|

Auteur

Claire Duras, Perrine Hugot, Claire de Duras

Editeur

Magnard

Genre

Lycée

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Ourika suivi de Edouard

Claire Duras, Perrine Hugot, Claire de Duras

Paru le 20/08/2026

192 pages

Magnard

3,60 €

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