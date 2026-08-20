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#Roman francophone

Jane Eyre

Ariane Carrère, Charlotte Brontë

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Le roman de Charlotte Brontë dans une nouvelle édition par extraits, enrichie d'un accompagnement pédagogique et d'illustrations. Le roman : "Pauvre, petite, obscure et laide" , voilà comment Jane Eyre se décrit. Elle n'a pas de parents ni d'amis. Ce qu'elle possède en revanche, c'est un courage à toute épreuve. Elle doit traverser une enfance difficile, sans famille qui la soutienne. Pour gagner sa vie, Jane part travailler comme gouvernante à Thornfield, la demeure d'un homme riche et imprévisible. Mais est-ce un château de conte de fées, où Jane rencontrera l'amour ? Ou un manoir angoissant au terrible secret ? A sa parution en 1847, ce chef-d'oeuvre de la littérature anglaise choque par l'indépendance et la détermination de son héroïne : une femme qui exige, avant tout, de pouvoir aimer et vivre librement. Edition par extraits. L'objet d'étude : Devenir héros/héroïne : destins romanesques (5e) L'accompagnement pédagogique : > Une présentation visuelle et accessible pour découvrir l'autrice, le genre et l'époque > Une sélection d'extraits et des extraits audio > Des séances d'étude de l'oeuvre avec des questions, des encadrés sur les grandes notions littéraires et des activités variées > Un groupement de textes et d'images pour approfondir le thème : orphelines et orphelins, héros en littérature > Un bilan pour retenir l'essentiel > Méthode : une fiche simple et efficace pour travailler ses compétences

Par Ariane Carrère, Charlotte Brontë
Chez Magnard

|

Auteur

Ariane Carrère, Charlotte Brontë

Editeur

Magnard

Genre

Collège

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Jane Eyre

Ariane Carrère, Charlotte Brontë

Paru le 20/08/2026

320 pages

Magnard

4,20 €

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