Stitch !, Tome 27 - Le petit vampire

Résumé Ce soir, c'est Halloween ! Yuna et Stitch ont préparé des citrouilles et ont choisi leurs costumes. Stitch est déguisé en vampire ! Mais il ignore qu'un véritable petit vampire rôde dans les rues, bien décidé à réclamer des bonbons, lui aussi. Et une autre surprise attend l'extraterrestre : Gantu est de retour sur Terre. Chargé par Hamsterviel de kidnapper Stitch, il pourrait bien gâcher la fête ! La série Stitch ! adaptée en romans ! - Pour tous les fans du petit extraterrestre bleu ! - Une maquette richement illustrée par des images de la série animée - Un texte placé sous le signe de l'amitié et de l'humour Dès 8 ans.