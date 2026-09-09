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#Album jeunesse

Stitch !, Tome 27 - Le petit vampire

Disney

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Résumé Ce soir, c'est Halloween ! Yuna et Stitch ont préparé des citrouilles et ont choisi leurs costumes. Stitch est déguisé en vampire ! Mais il ignore qu'un véritable petit vampire rôde dans les rues, bien décidé à réclamer des bonbons, lui aussi. Et une autre surprise attend l'extraterrestre : Gantu est de retour sur Terre. Chargé par Hamsterviel de kidnapper Stitch, il pourrait bien gâcher la fête ! La série Stitch ! adaptée en romans ! - Pour tous les fans du petit extraterrestre bleu ! - Une maquette richement illustrée par des images de la série animée - Un texte placé sous le signe de l'amitié et de l'humour Dès 8 ans.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Autres films pour enfants

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Stitch !, Tome 27 - Le petit vampire

Disney

Paru le 10/09/2026

128 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017911562
9782017911562
© Notice établie par ORB
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