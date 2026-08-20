Le roman de Sylvie Germain sur la guerre et la quête d'identité, dans une nouvelle édition intégrale et en couleurs, enrichie d'un accompagnement pédagogique. Ouvre recommandée dans les futurs programmes de cycle 4 (classe de 3e). Le roman : A six ans, Franz Georg est un petit garçon sans souvenirs. Il se cramponne à "Magnus" , son ourson en peluche à l'oreille brûlée. Sa mère lui enseigne la légende familiale : un père brillant qui sert une cause glorieuse, des oncles héroïques morts au combat. Quand la fin de la Seconde Guerre mondiale amène la dispersion de sa famille, Franz Georg va changer de nom et ouvrir les yeux sur sa véritable identité. Couronné par le Prix Goncourt des lycéens, Magnus est le récit d'une histoire déchirée par l'Histoire, d'une enfance fondée sur le mensonge et d'un adulte en quête de vérité. Les objets d'étude : Se raconter, se représenter (3e) Agir dans la cité : individu et pouvoir (3e) L'accompagnement pédagogique : > Une présentation visuelle et accessible pour découvrir l'autrice et le genre > Le texte intégral et des extraits audio > Des séances d'étude de l'oeuvre avec des questions, des encadrés sur les grandes notions littéraires et des activités variées > Un groupement de textes et d'image pour approfondir le thème : la mémoire blessée > Un bilan pour retenir l'essentiel > Méthode : des fiches simples et efficaces pour travailler ses compétences et se préparer au Brevet > Le vocabulaire essentiel