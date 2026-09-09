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Mes premiers romans Stitch, Tome 09 - Les boules de feu

Disney

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Résumé Lors d'un orage, Yuna et Stitch font la connaissance d'une petite boule de feu bleue ! Leur nouveau compagnon s'appelle Damachi. Il a été rejeté par les feudamas. Ce sont des y kai rouges. Ils n'acceptent pas la couleur bleue de Damachi... Stitch promet de l'aider. Grâce à lui, Damachi va enfin trouver sa place parmi les siens ! Les aventures de Stitch pour les lecteurs débutants ! - Pour tous les fans du petit extraterrestre bleu ! - Une maquette richement illustrée par des images de la série animée Stitch ! - Un texte pensé pour les lecteurs débutants, avec un vocabulaire et une syntaxe adaptés Dès 6 ans.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Autres films pour enfants

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Mes premiers romans Stitch, Tome 09 - Les boules de feu

Disney

Paru le 10/09/2026

64 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017391500
9782017391500
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