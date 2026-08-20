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#Roman francophone

Nos armes

Marion Brunet, Virginie Lupo

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Un roman noir sur la passion et la révolte, enrichi de tous les outils pour préparer le Bac de Français. Le roman : Mano est serveuse, Axelle étudiante. Elles partagent la même révolte contre la société, les patrons voyous et les agressions racistes laissées impunies. Engagées dans un groupe militant, elles participent à un braquage qui tourne à la catastrophe. Vingt-cinq ans plus tard, Mano apprend qu'une femme la recherche : peut-être Axelle, la complice qu'elle a abandonnée... mais aussi la femme qu'elle aimait. Révélation du roman noir contemporain, Marion Brunet livre ici une histoire d'amour et de colère, un récit croisé sur l'intensité de la passion et sur l'action politique. Marion Brunet a reçu le prix Astrid-Lindgren en 2025. Les objets d'étude : Le roman et le récit du XVIIe au XXIe siècle (2de) Le roman et le récit du Moyen Age au XXIe siècle (1re) L'accompagnement pédagogique : > Une présentation complète pour découvrir l'autrice et comprendre le contexte artistique et littéraire de l'oeuvre > Le texte intégral et des extraits audio > Des axes d'étude avec des questions, des encadrés sur les grandes notions littéraires et une préparation progressive aux épreuves écrite et orale > Des explications linéaires sur des passages clés > Un groupement de textes problématisé : la violence de classes dans le roman contemporain > Une synthèse et des citations clés pour récapituler les enjeux du roman > Une interview exclusive de l'autrice > Méthode : des fiches et des exemples pour se préparer à l'examen > En audio : une épreuve orale complète du Bac pour se mettre en situation > Tout le vocabulaire de l'analyse de texte : roman et récit, tonalités, figures de style

Par Marion Brunet, Virginie Lupo
Chez Magnard

|

Auteur

Marion Brunet, Virginie Lupo

Editeur

Magnard

Genre

Lycée

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Nos armes

Marion Brunet, Virginie Lupo

Paru le 20/08/2026

352 pages

Magnard

6,20 €

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