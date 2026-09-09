Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Réunion

Anonyme, Le Routard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! La nature semble, ici, exploser de tous côtés, des cirques verts ou du piton de la Fournaise jusqu'au lagon bleu. Mais la vraie richesse de La Réunion c'est sa population. La générosité de cette île intense est sans limite ! Dans Le Routard Réunion, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - Des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - Des activités (apprendre le secret de la culture de la vanille ou grimper au piton des Neiges au lever du jour pour découvrir les remparts du cirque de Cilaos), des visites (respirer à pleins poumons les effluves subtils du jardin des Parfums et des Epices de Mare-Longue ou traverser les coulées volcaniques) à partager en famille, entre amis ou en solo ; - Près de 30 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - Et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir La Réunion hors des sentiers battus... Merci à tous les routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Anonyme, Le Routard
Chez Hachette

|

Auteur

Anonyme, Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

La Réunion

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - La journée de l'inventivité en bibliothèque de Nouvelle-Aquitaine

Retrouver tous les articles sur Réunion par Anonyme, Le Routard

Commenter ce livre

 

Réunion

Anonyme, Le Routard

Paru le 10/09/2026

304 pages

Hachette

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017383383
9782017383383
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.