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Histoire de l'Union soviétique de Khrouchtchev à Gorbatchev (1953-1991)

Nicolas Werth

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Les dernières décennies de l'Union soviétique A la mort de Staline en 1953, l'Union soviétique passe d'un système totalitaire à un système autoritaire et policier, mais où la dictature du Parti demeure intacte. Si le système semble immuable en façade, les espaces d'autonomie prolifèrent au fil des ans. L'URSS est rongée par le vieillissement de ses dirigeants, qui atteint son apogée sous Brejnev. Sa situation économique ne cesse de se dégrader. Une nouvelle société, des économies parallèles, des contre-cultures se développent, que le pouvoir ne peut plus maîtriser et qui conduisent en 1991 à l'implosion de l'URSS. De la guerre froide à la perestroïka, Nicolas Werth retrace les dernières décennies de l'Union soviétique.

Par Nicolas Werth
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

Nicolas Werth

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Que-sais-je ?

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Histoire de l'Union soviétique de Khrouchtchev à Gorbatchev (1953-1991)

Nicolas Werth

Paru le 20/08/2026

128 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

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