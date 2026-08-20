L'énigme de la maison Bellevue

Détective Prout : pas un mystère ne résiste à son flair légendaire ! Située au coeur de la ville, l'agence du détective Prout résout toutes les enquêtes, même les plus difficiles ! Un oeil énorme et menaçant est apparu à la fenêtre d'une maison abandonnée, faisant fuir les enfants du quartier... Heureusement, le détective Prout et son enthousiaste assistant Brownie vont démasquer le prétendu fantôme. Dans une 2e enquête, Prout et Brownie font une surveillance depuis la maison pour retrouver un voleur. Tous les tomes de la série peuvent se lire indépendamment !