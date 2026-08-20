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#Roman jeunesse

L'énigme de la maison Bellevue

Troll

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Détective Prout : pas un mystère ne résiste à son flair légendaire ! Située au coeur de la ville, l'agence du détective Prout résout toutes les enquêtes, même les plus difficiles ! Un oeil énorme et menaçant est apparu à la fenêtre d'une maison abandonnée, faisant fuir les enfants du quartier... Heureusement, le détective Prout et son enthousiaste assistant Brownie vont démasquer le prétendu fantôme. Dans une 2e enquête, Prout et Brownie font une surveillance depuis la maison pour retrouver un voleur. Tous les tomes de la série peuvent se lire indépendamment !

Par Troll
Chez Nathan

|

Auteur

Troll

Editeur

Nathan

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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L'énigme de la maison Bellevue

Troll trad. Nakamura vanessa Saccardo, Vanessa Saccardo Nakamura

Paru le 20/08/2026

96 pages

Nathan

11,95 €

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Scannez le code barre 9782095065102
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