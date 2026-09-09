Zootopie 1 & 2, Enquêtes à Zootopie

5 minutes de lecture chaque soir avant de s'endormir avec Judy et Nick ! Un recueil d'histoires pour le plus grand bonheur des petits et des grands ! Découvrez 10 récits aux textes concis et richement illustrés pour un temps de lecture de 5 minutes par histoire. Un recueil à lire à son enfant pour l'accompagner au pays des rêves ou pour l'encourager au plaisir de la lecture autonome. Dès 4 ans. Contient les histoires : - Judy à la rescousse - Les rois de l'arnaque - Les oeufs disparus - L'affaire de la glace géante - Gary visite Zootopie - Equipiers en crise - Le déjeuner de Clawhauser - La fête des récoltes - Courageux comme Gary - Mystères à l'avant-première