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Zootopie 1 & 2, Enquêtes à Zootopie

Disney

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5 minutes de lecture chaque soir avant de s'endormir avec Judy et Nick ! Un recueil d'histoires pour le plus grand bonheur des petits et des grands ! Découvrez 10 récits aux textes concis et richement illustrés pour un temps de lecture de 5 minutes par histoire. Un recueil à lire à son enfant pour l'accompagner au pays des rêves ou pour l'encourager au plaisir de la lecture autonome. Dès 4 ans. Contient les histoires : - Judy à la rescousse - Les rois de l'arnaque - Les oeufs disparus - L'affaire de la glace géante - Gary visite Zootopie - Equipiers en crise - Le déjeuner de Clawhauser - La fête des récoltes - Courageux comme Gary - Mystères à l'avant-première

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Histoires du soir

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Zootopie 1 & 2, Enquêtes à Zootopie

Disney

Paru le 10/09/2026

216 pages

Hachette

10,95 €

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Scannez le code barre 9782017344308
9782017344308
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