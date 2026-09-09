Mystère au théâtre

La vie de Chung est redevenue ordinaire depuis sa dernière enquête. Le seul mystère en vue ? Un colis livré à la mauvaise adresse, au théâtre des parents de sa meilleure amie Ronnie. Les deux acolytes décident de l'apporter à sa destinataire, Amelia Lang, une comédienne de théâtre reconnue. Mais Chung comprend qu'un danger rôde quand ils découvrent un poignard et une lettre de menace dans le colis : quelqu'un est prêt à tout pour s'en prendre à Amelia. Pour Chung et Ronnie, il n'en faut pas plus pour repartir à l'aventure !