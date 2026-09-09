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#Roman jeunesse

Mystère au théâtre

James Noble

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La vie de Chung est redevenue ordinaire depuis sa dernière enquête. Le seul mystère en vue ? Un colis livré à la mauvaise adresse, au théâtre des parents de sa meilleure amie Ronnie. Les deux acolytes décident de l'apporter à sa destinataire, Amelia Lang, une comédienne de théâtre reconnue. Mais Chung comprend qu'un danger rôde quand ils découvrent un poignard et une lettre de menace dans le colis : quelqu'un est prêt à tout pour s'en prendre à Amelia. Pour Chung et Ronnie, il n'en faut pas plus pour repartir à l'aventure !

Par James Noble
Chez Hachette

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Auteur

James Noble

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Mystère au théâtre

James Noble

Paru le 10/09/2026

240 pages

Hachette

12,90 €

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Scannez le code barre 9782017326489
9782017326489
© Notice établie par ORB
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