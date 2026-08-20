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#Album jeunesse

Super animaux

Charlotte Roederer

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Des animaux adorables... et des super-pouvoirs à découvrir dans chaque tirette ! Un album où le tout-petit découvre une galerie d'animaux tendres et expressifs... qui révèlent chacun leur super-pouvoir grâce à une animation tirette pleine de surprise ! Grandes oreilles, cou allongé, queue en spirale ou bec coloré : chaque geste dévoile une transformation qui émerveille l'enfant et stimule sa motricité fine. Une première expérience d'animation simple, accessible et magique pour les tout-petits dès 12 mois.

Par Charlotte Roederer
Chez Nathan

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Auteur

Charlotte Roederer

Editeur

Nathan

Genre

Livres rabats, tirettes

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Super animaux

Charlotte Roederer

Paru le 20/08/2026

10 pages

Nathan

12,00 €

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Scannez le code barre 9782095059545
9782095059545
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