Super animaux

Des animaux adorables... et des super-pouvoirs à découvrir dans chaque tirette ! Un album où le tout-petit découvre une galerie d'animaux tendres et expressifs... qui révèlent chacun leur super-pouvoir grâce à une animation tirette pleine de surprise ! Grandes oreilles, cou allongé, queue en spirale ou bec coloré : chaque geste dévoile une transformation qui émerveille l'enfant et stimule sa motricité fine. Une première expérience d'animation simple, accessible et magique pour les tout-petits dès 12 mois.