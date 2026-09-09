Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

LA REINE DES NEIGES - Habille-moi ! Mon carnet de mode - Jour de fête - Disney

Disney

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le carnet de mode La Reine des Neiges ! Avec une multitude d'autocollants pour habiller ses personnages préférés ! - 20 tenues complètes et plein d'accessoires pour habiller les personnages pour toutes les occasions. - 200 autocollants repositionnables : les enfants peuvent donc les déplacer, les enlever et les remettre à leur guise sur les pages plastifiées. - 8 planches d'autocollants, organisées par scène, pour les trouver plus facilement. - Les cahiers dress-up : l'activité préférée des petites filles, qui demande de la concentration et le sens de l'observation pour trouver la bonne tenue pour chaque scène. Dès 5 ans.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur LA REINE DES NEIGES - Habille-moi ! Mon carnet de mode - Jour de fête - Disney par Disney

Commenter ce livre

 

LA REINE DES NEIGES - Habille-moi ! Mon carnet de mode - Jour de fête - Disney

Disney

Paru le 23/09/2026

32 pages

Hachette

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017282433
9782017282433
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.