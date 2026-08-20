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#Roman francophone

Choses que je croyais perdues

Clémentine Mélois

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"Je voulais te dire : sans le faire exprès, j'ai cassé le verre à moutarde Musclor que tu aimais bien. Le prince sous stéroïdes mal imprimé a perdu sa tête, mais il continue de flatter d'une main distraite l'encolure de son tigre vert de compagnie. Tu avais trouvé ce verre dans un vide-greniers où les gens vendaient pas cher de jolies choses. Après l'avoir regardé longtemps, avec intensité, tu l'avais négocié à deux euros. C'était un souvenir d'enfance et ta joie m'avait attendrie. Ca allait encore entre nous à ce moment-là, enfin je crois". Seule dans son appartement, une jeune femme emballe ses affaires. Demain, des déménageurs emporteront ces traces fragiles de son existence. Elle pense à l'homme dont elle vient de se séparer, et des histoires surgissent des objets qu'elle manipule. Une assiette au filet d'or, un ensemble H&M couleur poil de chameau, un rouleau de Sopalin : ces témoins d'une vie ordinaire ont autant à raconter qu'un trépidant roman d'aventures... Que reste-t-il de ce que nous avons vécu ? De quelles légendes sommes-nous faits ? Les grandes amours comme les petits riens, les désillusions et les désirs sont au coeur de ce roman plein de surprises, à la fantaisie incomparable.

Par Clémentine Mélois
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Clémentine Mélois

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Choses que je croyais perdues

Clémentine Mélois

Paru le 20/08/2026

176 pages

Editions Gallimard

19,00 €

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Scannez le code barre 9782073162854
9782073162854
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