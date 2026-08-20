"J'étais venu à Humain et j'avais demandé à un homme où se trouvait le crématorium. Il m'avait répondu Il n'y a pas d'aquarium ici et cela avait été comme si le mot crématorium n'existait pas. Mon père m'avait donné le nom du mauvais village. J'étais resté immobile quelques minutes à regarder devant moi et je m'étais demandé à quoi pouvait bien ressembler une cérémonie dans un aquarium. Les gens ne se rendraient pas au cimetière mais ils iraient voir les poissons nager". Sam Bouffandeau brouille le regard de son personnage sur sa parenté, son passé et son présent, comme si Humain, au-delà de brutales révélations, nous disait que le flou est un moment du vrai.