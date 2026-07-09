Valentin, tire-moi par les cheveux Une fille sans âge fait semblant de dormir en haut d'un monticule de matelas bigarrés. Elle s'est rebaptisée Persinette, en référence au conte de la célèbre détenue aux cheveux longs. Seulement, l'héroïne s'impatiente. Elle ne veut plus attendre. "Je m'envole comme un oiseau par la fenêtre. Je m'en fous des barreaux. C'est dans ma tête que je m'envole." Une ode à nos illusions perdues et au monde fantasmagorique qui habite nos imaginaires adolescents. Bambola Henri, un comptable frustré aux idées suicidaires, se rêve poète. Dans une tentative désespérée de création, il se retrouve nez à nez avec Lola, une poupée moitié humaine qui se vante d'être un mensonge et qui brûle d'apprendre à vivre. "Peut-être que les gens malheureux devraient aimer la vie. Je veux dire, encore plus que les autres."