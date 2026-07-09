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#Roman francophone

Valentin, tire-moi par les cheveux

Mélissa Prat

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Valentin, tire-moi par les cheveux Une fille sans âge fait semblant de dormir en haut d'un monticule de matelas bigarrés. Elle s'est rebaptisée Persinette, en référence au conte de la célèbre détenue aux cheveux longs. Seulement, l'héroïne s'impatiente. Elle ne veut plus attendre. "Je m'envole comme un oiseau par la fenêtre. Je m'en fous des barreaux. C'est dans ma tête que je m'envole." Une ode à nos illusions perdues et au monde fantasmagorique qui habite nos imaginaires adolescents. Bambola Henri, un comptable frustré aux idées suicidaires, se rêve poète. Dans une tentative désespérée de création, il se retrouve nez à nez avec Lola, une poupée moitié humaine qui se vante d'être un mensonge et qui brûle d'apprendre à vivre. "Peut-être que les gens malheureux devraient aimer la vie. Je veux dire, encore plus que les autres."

Par Mélissa Prat
Chez Reconnaissance

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Auteur

Mélissa Prat

Editeur

Reconnaissance

Genre

Théâtre - Pièces

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Valentin, tire-moi par les cheveux

Mélissa Prat

Paru le 09/07/2026

Reconnaissance

12,00 €

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Scannez le code barre 9782487595392
9782487595392
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