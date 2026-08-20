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#Roman francophone

Le sentiment des crépuscules

Clémence Boulouque

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- Rentrée littéraire 2024 - Londres, 1938. Zweig présente Dalí à Freud. Londres, 19 juillet 1938. Stefan Zweig et Salvador Dalí rendent visite à Sigmund Freud, tout juste exfiltré de l'Autriche nazie. Proche de l'analyste, et lui aussi réfugié, Zweig a organisé ce rendez-vous sur l'insistance de son ami peintre, qui idolâtre Freud et trépigne de lui montrer une de ses toiles. Accompagnés de Gala, l'épouse de Dalí, et de son agent, ils sont accueillis par Anna Freud. Leurs échanges sont ponctués par les extravagances et facéties de Salvador qui mystifient l'assemblée. Puis, à mesure, tous se dévoilent : la rencontre autour de Freud agit comme un révélateur, confrontant chacun à ses démons et à ceux de l'époque. Mêlant biographie intime de figures d'exception et chronique de la fin d'un monde, Clémence Boulouque saisit ce moment suspendu, unique et méconnu, en un roman drôle et grave. --- Coup de coeur ! "Mêlant biographie intime de figures d'exception et chronique de la fin d'un monde, Clémence Boulouque saisit ce moment suspendu, unique et méconnu, en un roman drôle et grave". Librairie Compagnie

Par Clémence Boulouque
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Clémence Boulouque

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Le sentiment des crépuscules

Clémence Boulouque

Paru le 20/08/2026

208 pages

Editions Gallimard

8,60 €

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