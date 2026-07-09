Mermaid Show

Bienvenue à Mermaid Land, dernier Lagon de vie non pixellisé où affluent les touristes du monde entier dans l'espoir d'apercevoir des Sirènes. Soumis à la pression des promoteurs d'Unirêve, qui réquisitionnent le réel pour le revendre en parts virtuelles dans Aqualand, les habitants de cette petite municipalité doivent faire face à la montée d'une rumeur virale : les Sirènes n'existent plus. Tentant de tirer le maximum d'avantages économiques et psychologiques de cette disparition tragique, le gouvernement d'Aqualand est formel. Si aucune Femme-Poisson n'est aperçue d'ici sept jours, il vendra Mermaid Land au plus offrant.