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Mermaid Show

Clio Van de Walle, Van de walle Clio

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Bienvenue à Mermaid Land, dernier Lagon de vie non pixellisé où affluent les touristes du monde entier dans l'espoir d'apercevoir des Sirènes. Soumis à la pression des promoteurs d'Unirêve, qui réquisitionnent le réel pour le revendre en parts virtuelles dans Aqualand, les habitants de cette petite municipalité doivent faire face à la montée d'une rumeur virale : les Sirènes n'existent plus. Tentant de tirer le maximum d'avantages économiques et psychologiques de cette disparition tragique, le gouvernement d'Aqualand est formel. Si aucune Femme-Poisson n'est aperçue d'ici sept jours, il vendra Mermaid Land au plus offrant.

Par Clio Van de Walle, Van de walle Clio
Chez Reconnaissance

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Auteur

Clio Van de Walle, Van de walle Clio

Editeur

Reconnaissance

Genre

Théâtre - Pièces

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Mermaid Show

Clio Van de Walle, Van de walle Clio

Paru le 09/07/2026

Reconnaissance

12,00 €

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Scannez le code barre 9782487595330
9782487595330
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