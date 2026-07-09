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La plage

Collectif, Revue 303

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La plage, cet eldorado ensoleillé, décor par excellence de nos vacances d'été, est un lieu bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord : intime et publique, éternelle et fragile, théâtre de nos jeux d'enfants comme des grands moments de l'Histoire, parsemée de châteaux de sable et parfois de ports de guerre... Ce numéro rassemble tout ce qui fait des plages fluviales et océanes des lieux d'histoire, d'art, de tourisme et de loisirs, sans oublier les enjeux environnementaux cruciaux auxquels elles doivent faire face aujourd'hui pour défendre un patrimoine naturel spécifique. Il faut le parcourir comme on se balade au bord de l'eau, se laisser embarquer d'un sujet à l'autre comme on passe, sur le sable, de la forme étrange d'une branche échouée au cri d'une mouette, de l'éclat mouillé d'un coquillage aux empreintes furtives d'un huîtrier pie ou d'un gravelot.

Par Collectif, Revue 303
Chez Revue 303

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Auteur

Collectif, Revue 303

Editeur

Revue 303

Genre

Thèmes photo

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La plage

Collectif, Revue 303

Paru le 09/07/2026

96 pages

Revue 303

17,00 €

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Scannez le code barre 9782487296183
9782487296183
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