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1000 Raisons de Croire #13-L'expansion miraculeuse du christianisme

Raisons de croire sas 1000

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Ce numéro du magazine propose une plongée au coeur de l'expansion du christianisme à travers l'histoire, les miracles et le témoignage des croyants. Deux grands dossiers spéciaux explorent la fécondité de l'Eglise et son rayonnement spirituel grâce aux miracles, à la charité, à la compassion, aux prodiges et aux prophéties, qui ont accompagné la diffusion de la foi dans de nombreuses cultures. Un grand entretien avec Maxime Yevadian éclaire l'essor du christianisme hors du monde romain, notamment en Orient et en Perse, en rappelant le rôle missionnaire des Eglises orientales. Une interview de Michel Quesnel revient sur la figure de saint Paul et l'élan missionnaire des premières communautés chrétiennes. Le magazine propose également un reportage à Méliapour avec Isabelle de Raynal, ainsi qu'un dossier consacré aux 25 ans des apparitions de Sanctuaire de Kibeho. Enfin, la parole de Jean-Paul II sur le témoignage des martyrs vient souligner la force de la foi vécue jusqu'au sacrifice.

Par Raisons de croire sas 1000
Chez MDN Productions

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Auteur

Raisons de croire sas 1000

Editeur

MDN Productions

Genre

Vie chrétienne

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1000 Raisons de Croire #13-L'expansion miraculeuse du christianisme

Raisons de croire sas 1000

Paru le 27/08/2026

100 pages

MDN Productions

6,90 €

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Scannez le code barre 9782487056862
9782487056862
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