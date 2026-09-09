La quête des quatre élus continue ! Le Dévoreur et son armée de Conquérants ont commencé à envahir le monde d'Erdas, et ils gagnent petit à petit du terrain ! Meilin a quitté ses amis pour aider son père à vaincre les Conquérants chez elle, mais Rollan, Abéké et Conor continuent à chercher des talismans. Aidés de Tarik, le fidèle Cape-Verte qui les accompagne, ils partent vers le Kho Kensit, une région reculée du Zhong. Leur but : convaincre Dinesh l'éléphant, une nouvelle Bête Suprême, de leur confier son talisman. Mais la jungle du Kho Kensit est dangereuse, pleine d'épreuves inattendues... nos héros seront-ils à la hauteur, où seront-ils prisonniers des pièges du Dévoreur ? Animal Tatoo, la saga que vous ne pourrez plus lacher ! Des enfants et leurs animaux légendaires dans un monde magique en péril... Animal Tatoo réunit aventure, amitié et magie dans un récit mené tambour battant ! Une série parfaite pour les fans des Royaumes de feu et des Gardiens des cités perdues. Embarque dans l'aventure ! Collectionne les 7 premiers tomes de la série pour découvrir l'illustration inédite sur le dos de tes livres !