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#Roman jeunesse

La véritable histoire de Nariok, enfant de la préhistoire qui découvrit le feu

Baptiste Massa, Grégory Elbaz, Nancy Peña

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Au coeur de la préhistoire, Nariok, jeune Homo ergaster de 8 ans, va faire une découverte extraordinaire : le feu. Un roman d'aventure accompagné de 11 pages documentaires pour comprendre l'un des plus grands tournants de l'histoire humaine. Une aventure au coeur de la savane Séparé de sa tribu après une chasse qui tourne mal, Nariok doit affronter les dangers de la savane préhistorique : prédateurs redoutables, faim, blessures... mais aussi rencontres étonnantes avec d'autres espèces humaines. La découverte du feu En fuyant un incendie, Nariok capture ce qu'il croit être un "animal brillant" . C'est en réalité une braise... que la tribu va apprendre à apprivoiser. Nourriture cuite, protection, lumière, outils améliorés : le jeune héros assiste à la naissance d'une révolution. Comprendre la préhistoire Qui était Homo ergaster ? Comment faisait-on du feu ? Quels animaux vivaient alors ? A quoi ressemblait le langage ? Les pages documentaires, accessibles et passionnantes, répondent à toutes ces questions et éclairent le récit.

Par Baptiste Massa, Grégory Elbaz, Nancy Peña
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Baptiste Massa, Grégory Elbaz, Nancy Peña

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard - Je bouquine

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La véritable histoire de Nariok, enfant de la préhistoire qui découvrit le feu

Baptiste Massa, Grégory Elbaz, Nancy Peña

Paru le 23/09/2026

48 pages

Bayard jeunesse

7,20 €

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