Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

L'autre visage de #MeToo

Julien Chavanes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
On apprend aux garçons à contenir leurs larmes, à taire leur vulnérabilité, à encaisser. Alors, quand ils sont victimes de violences sexuelles, le silence s'impose comme une seconde peine. Honte, sidération, peur de ne pas être crus : beaucoup grandissent avec l'idée qu'un homme ne peut pas être victime, ou qu'il devrait pouvoir se défendre. Dans L'autre visage de #MeToo, Julien Chavanes ouvre un espace rare : celui de la parole masculine face aux violences sexuelles. Des récits bruts, longtemps tus, qui disent l'emprise, la mémoire fracturée, les années passées à composer avec l'indicible. En regard, des chercheurs, des psychanalystes, des sociologues éclairent ce que ces trajectoires révèlent de notre société : le poids des stéréotypes, la prison des normes masculines, l'angle mort des politiques publiques. Car reconnaître ces victimes ne retire rien aux autres combats. Au contraire. Cela oblige à penser autrement la domination, le consentement, la justice. Et à comprendre que le féminisme peut aussi ouvrir un espace de réparation pour les hommes. Ce livre n'est pas un contre-discours. C'est une brèche. Une secousse nécessaire pour élargir le champ des luttes et briser, enfin, un silence tenace. A propos de l'auteur Julien Chavanes, journaliste spécialiste des sujets de société, ancien rédacteur en chef de Néon et directeur éditorial de Kessel, est l'auteur de plusieurs livres dont Pilule noire (Plon, 2026). Il collabore avec Le Monde, Mediapart et Libération, et a enseigné à Sciences Po Paris.

Par Julien Chavanes
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Julien Chavanes

Editeur

HarperCollins France

Genre

sociologie du genre

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'autre visage de #MeToo par Julien Chavanes

Commenter ce livre

 

L'autre visage de #MeToo

Julien Chavanes

Paru le 10/09/2026

208 pages

HarperCollins France

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033923749
9791033923749
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.