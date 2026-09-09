On apprend aux garçons à contenir leurs larmes, à taire leur vulnérabilité, à encaisser. Alors, quand ils sont victimes de violences sexuelles, le silence s'impose comme une seconde peine. Honte, sidération, peur de ne pas être crus : beaucoup grandissent avec l'idée qu'un homme ne peut pas être victime, ou qu'il devrait pouvoir se défendre. Dans L'autre visage de #MeToo, Julien Chavanes ouvre un espace rare : celui de la parole masculine face aux violences sexuelles. Des récits bruts, longtemps tus, qui disent l'emprise, la mémoire fracturée, les années passées à composer avec l'indicible. En regard, des chercheurs, des psychanalystes, des sociologues éclairent ce que ces trajectoires révèlent de notre société : le poids des stéréotypes, la prison des normes masculines, l'angle mort des politiques publiques. Car reconnaître ces victimes ne retire rien aux autres combats. Au contraire. Cela oblige à penser autrement la domination, le consentement, la justice. Et à comprendre que le féminisme peut aussi ouvrir un espace de réparation pour les hommes. Ce livre n'est pas un contre-discours. C'est une brèche. Une secousse nécessaire pour élargir le champ des luttes et briser, enfin, un silence tenace. A propos de l'auteur Julien Chavanes, journaliste spécialiste des sujets de société, ancien rédacteur en chef de Néon et directeur éditorial de Kessel, est l'auteur de plusieurs livres dont Pilule noire (Plon, 2026). Il collabore avec Le Monde, Mediapart et Libération, et a enseigné à Sciences Po Paris.