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Mon p'tit Prions en Eglise N° 183, octobre novembre 2026

Collectif, Karem Bustica

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Avec Mon p'tit Prions en Eglise, place à l'émerveillement et à la découverte ! Chaque numéro s'articule autour d'une question ou d'une exclamation d'enfant : Qu'est-ce qui rend heureux ? La prière, à quoi ça sert ? C'est si bon de s'aimer... Le magazine commence par une BD où un petit héros s'empare de ce thème dans lequel l'enfant va reconnaître sa propre expérience. A la lumière d'un passage de l'Evangile adapté aux enfants, cette thématique trouve ensuite une réponse du point de vue de la foi. L'enfant découvre une histoire de Jésus, un récit de l'Ancien Testament et un jeu-documentaire sur la vie en Eglise. De quoi se familiariser avec la richesse de la culture chrétienne. Mon p'tit Prions en Eglise initie aussi l'enfant à l'intériorité. Une prière inédite l'aide à à nouer une relation personnelle avec Dieu. Un texte poétique aborde des notions comme le silence, les talents... pour goûter la présence de Dieu à travers ces expériences de la vie. Tous les 2 mois, il retrouvera dans son magazine : - Les aventures de Gaston et La discussion de Gaston : deux BD mettent en scène le petit héros dans une situation de vie quotidienne. Pour mieux comprendre les autres, soi-même, le monde et Dieu. - Que dit Jésus ? : un passage de l'Evangile, illustré avec de grandes images. Pour découvrir Jésus. - Raconte-moi la Bible : un grand récit décodé, à hauteur d'enfant. - Ouvre tes yeux et ton coeur : des images symboliques et un texte sensible. Pour éveiller les petits à l'intériorité. - Ta prière : une prière inédite, magnifiquement mise en images. - Cherche et trouve... et découvre : un jeu-documentaire. Pour se familiariser avec les acteurs, les dates et les lieux de la vie des chrétiens (La messe de Pâques, Le monastère, Le camp scout...).

Par Collectif, Karem Bustica
Chez Bayard Presse

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Auteur

Collectif, Karem Bustica

Editeur

Bayard Presse

Genre

Eveil de la foi

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Mon p'tit Prions en Eglise N° 183, octobre novembre 2026

Collectif, Karem Bustica

Paru le 10/09/2026

44 pages

Bayard Presse

6,90 €

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