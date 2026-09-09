Paye tes urgences

- Qu'est-ce qui vous arrive ? - J'ai mal à un bras, mais je ne sais plus lequel ! Comment atterrit-on aux urgences ? Pourquoi attend-on si longtemps ? Qui est prioritaire ? Quel est le véritable coût d'une consultation ? C'est quoi un interne ? Un externe ? Un sénior ? Dans ce livre, Toma E transpose ce qui a fait le succès de son compte Instagram @payetesurgences dans une bande dessinée pensée pour le grand public. En reprenant le format court, pédagogique et humoristique de ses posts, la BD plonge le lecteur au coeur du petit monde des urgences : les patients et les soignants, les situations absurdes ou dramatiques, les réalités du système de santé et la passion du métier - car non, nous voir poireauter des heures ne leur fait pas plaisir à eux non plus ! Drôle et sensible, instructif et jamais donneur de leçons, l'ouvrage montre l'envers du décor des urgences et ce qui s'y joue au quotidien. Plus largement, il dessine un portrait en creux de notre société et de notre rapport à la maladie.