Jeu de conversation - Entre amis

Rires, confidences, débats passionnés OU moments inattendus... cette boîte de 150 cartes est votre alliée pour créer de vrais instants de partage entre amis. A l'intérieur, explorez 5 thématiques pour faire évoluer la conversation naturellement : Etincelle, pour briser la glace - Souvenir, pour replonger dans le passé - Connexion, pour aller plus loin et mieux se découvrir - Complicité, pour renforcer les liens et s'amuser ensemble - Demain, pour se projeter et rêver à plusieurs. A utiliser en soirée, à table, en voyage ou lors d'un moment calme, ce jeu s'adapte à toutes les ambiances. Plus qu'un, jeu, une expérience à partager.