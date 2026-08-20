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Jeu de conversation - Entre amis

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Rires, confidences, débats passionnés OU moments inattendus... cette boîte de 150 cartes est votre alliée pour créer de vrais instants de partage entre amis. A l'intérieur, explorez 5 thématiques pour faire évoluer la conversation naturellement : Etincelle, pour briser la glace - Souvenir, pour replonger dans le passé - Connexion, pour aller plus loin et mieux se découvrir - Complicité, pour renforcer les liens et s'amuser ensemble - Demain, pour se projeter et rêver à plusieurs. A utiliser en soirée, à table, en voyage ou lors d'un moment calme, ce jeu s'adapte à toutes les ambiances. Plus qu'un, jeu, une expérience à partager.

Par Collectif
Chez Merci les Livres

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Auteur

Collectif

Editeur

Merci les Livres

Genre

Jeux

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Jeu de conversation - Entre amis

Collectif

Paru le 20/08/2026

Merci les Livres

14,95 €

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